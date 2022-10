/ Lesedauer: ca. 2min 2. Bundesliga Last-Minute-Pleite in Braunschweig: St. Pauli in der Krise

Die Negativserien des FC St. Pauli in der 2. Fußball-Bundesliga gehen weiter. Sogar Aufsteiger Eintracht Braunschweig zieht in der Tabelle vorbei. Und am Freitag wartet das Derby gegen den HSV.