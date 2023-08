/ Lesedauer: ca. 2min Leistungsbündel Bovenschulte: Kindergrundsicherung große Entlastung

Nirgends in Deutschland haben so viele Kinder mit Armut zu kämpfen wie in Bremen. Die neue Kindergrundsicherung könnte ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung der Armut sein.

© Focke Strangmann/dpa Andreas Bovenschulte spricht während eines Interviewtermins in seinem Amtszimmer im Rathaus. Foto: Focke Strangmann/dpa

Von dpa