Blutkonservenbestand wieder auf sicherem Niveau

Unter anderem dank einer Sonderaktion konnte das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in den vergangene Wochen seine Blutreserven in Niedersachsen und Bremen wieder auffüllen. Eine dauerhafte Entspannung ist aber nicht in Sicht - deshalb plant das DRK weitere Spendeanreize.