Mögliche Gesundheitsschäden Blaualgen: Erste Badeseen in Niedersachsen gesperrt

Blaualgen in stehenden Gewässern sind im Sommer keine Seltenheit. Für rund ein Dutzend Seen in Niedersachsen liegen zurzeit Warnungen vor. In zwei Seen ist das Baden nun sogar verboten.

© Nicolas Armer/dpa In Niedersachsen wurde für den Badesee Westerholt das erste Badeverbot wegen eines Blaualgenbefalls ausgesprochen. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa

Von dpa