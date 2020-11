Tobias Pape, Geschäftsführer vom Norderneyer Brauhaus, hält in der Brauanlage auf der Insel eine Flasche Pils in den Händen. Nach dem Wahlsieg Joe Bidens in den USA hat der Brauer alle Insulaner über 16 Jahren zu einem Freibier eingeladen. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archiv