Atom Betreiber weist Kritik an Brennelementewerk in Lingen zurück

Nach dem Ende der Atomstromproduktion in Deutschland fordern Atomkraftgegner auch das „Aus“ für das Brennelementewerk in Lingen. Der Betreiber tritt Kritik entgegen. Er verweist auf ein hohes Sicherheitsniveau und auf Hunderte Arbeitsplätze in dem Werk.

Von dpa