/ Lesedauer: ca. 2min Kundgebung Beschäftigte verlangen Inflationsausgleich für Kliniken

Ein Berg an Bürokratie sorgt für Frust bei Medizinern - gleichzeitig mahnt ein Bündnis von Verbänden und Organisationen, dass viele Kliniken in Niedersachsen wirtschaftlich mit dem Rücken zur Wand stehen. Klinikbeschäftigten in Hannover reicht es jetzt.