Landesaufnahmebehörde Behrens rechnet mit 5000 weiteren Plätzen

Mehr als 100.000 Ukraine-Vertriebene wurden in Niedersachsen seit Beginn des Krieges registriert. Der Bedarf in der Aufnahme ist groß. Was sagt Niedersachsens neue Innenministerin zu dem Thema?

© Swen Pförtner/dpa Daniela Behrens (SPD), Innenministerin von Niedersachsen, steht bei der Jahresauftaktklausur der Niedersächsischen Landesregierung. Foto: Swen Pförtner/dpa

Von dpa