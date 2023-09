/ Lesedauer: ca. 2min Film Beginn des Internationalen Filmfests Oldenburg

In Oldenburg ist wieder Filmfest. Am Mittwochabend soll die mehrtägige Veranstaltung für Independent-Filme starten - und das mit der Premiere des Films „Willie and Me“.

© Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild Der Schriftzug „Oldenburg Filmfestival“ ist am roten Teppich zu sehen. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Von dpa