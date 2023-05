/ Lesedauer: ca. 2min Bremen Bahnstrom CO2-neutral herstellen: DB Energie plant Anlage

Der Verkehr muss grüner werden - das gilt auch für die Bahn. In Kooperation mit dem Bremer Energieanbieter SWB will die Deutsche Bahn CO2-neutralen Strom herstellen, am Standort eines Gaskraftwerks. Aber wie?

