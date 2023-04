/ Lesedauer: ca. 2min Tourismus Badesaison: Strand von Wangerooge wird aufgeschüttet

Die Sturmflutsaison an der niedersächsischen Nordseeküste verlief zwar vergleichsweise ruhig, für die Badesaison fehlt am Strand von Wangerooge allerdings Sand. Dafür rückt nun schweres Gerät an.

© Peter Kuchenbuch-Hanken/dpa Ein Muldenkipper schüttet am Badestrand der ostfriesischen Insel Wangerooge fehlenden Sand auf. Foto: Peter Kuchenbuch-Hanken/dpa

Von dpa