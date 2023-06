/ Lesedauer: ca. 2min China Autobauer BYD: Bis zu zehn Prozent Elektro-Marktanteil

In China stieß er Volkswagen vom Marktführer-Thron. Nun will der Elektroautoriese BYD auch in Deutschland Fuß fassen. Noch steht der chinesische Konzern aber am Anfang.

© Henning Kaiser/dpa Ein Atto 3 der Marke BYD steht im BYD Concept Store in der Kölner Innenstadt. Foto: Henning Kaiser/dpa

Von dpa