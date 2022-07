/ Lesedauer: ca. 1min Gesellschaft Ausstellung bei Holzminden zeigt Entwicklung der Sexualität

Das Bild von Sexualität und der Umgang mit ihr hat sich in Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Eine Ausstellung, die jetzt erstmals im Landkreis Holzminden zu sehen ist, gibt Einblicke in die Entwicklung.