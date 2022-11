/ Lesedauer: ca. 2min Kirche Älteste Holzkirche erhält neue Orgel mit 5643 Pfeifen

Vor rund drei Jahren tönte das letzte Mal eine fest eingebaute Orgel in ältesten Holzkirche Deutschlands in Clausthal-Zellerfeld. Seit Monaten Instrument wird ein neues Instrument eingebaut. Nun ist ein Ende der Arbeiten in Sicht.