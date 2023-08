/ Lesedauer: ca. 3min Denkmäler Abgesackter Moleturm: Bald Ausschreibung für Wiederaufbau

Ein Jahr ist es her, dass der Leuchtturm in Bremerhaven in Schieflage geriet. Schon damals wurde der Wiederaufbau versprochen - nun soll es vorangehen.

© Sina Schuldt/dpa Die Kuppel vom Moleturm liegt zur Vorbereitung auf den Wiederaufbau im Hafen. Foto: Sina Schuldt/dpa

Von dpa