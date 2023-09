/ Lesedauer: ca. 2min Polizei 56-Jähriger soll WG-Mitbewohnerinnen schwer verletzt haben

Ein Mann soll in einer Quakenbrücker Wohnung zwei Frauen attackiert haben. Eine von ihnen schwebt am nächsten Tag weiter in Lebensgefahr. Der Verdächtige wurde am Sonntag einer Haftrichterin vorgeführt.

Von dpa