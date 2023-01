/ Lesedauer: ca. 2min Harz 4000 Zuschauer beim Schlittenhunderennen in Hasselfelde

Anfang Januar verwandelt sich eine Westernstadt im Harz in eine Stadt schneller Vierbeiner. Seit 2001 ist das so. Schnee liegt bei Weitem nicht immer. Auch an diesem Wochenende war es grün statt weiß.

© Matthias Bein/dpa Ein Teilnehmer des 22. Internationalen Schlittenhunderennens in der Westernstadt Pullman City Harz bei der Rundenhatz. Foto: Matthias Bein/dpa

Von dpa