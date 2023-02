/ Lesedauer: ca. 2min 2. Bundesliga 2:3 gegen Kiel: Braunschweiger Rückschlag im Abstiegskampf

Packendes Nordduell in der 2. Bundesliga: Kiel führt in Braunschweig schon mit 3:0, doch am Ende wird es noch einmal spannend.

© Andreas Gora/dpa Braunschweigs Maurice Multhaup (M) jubelt mit Teamkollegen nach seinem Treffer zum 1:3. Foto: Andreas Gora/dpa

Von dpa