Feuer in Meppen 13-Jähriger bei Wohnungsbrand leicht verletzt

Am Morgen gerät ein Mehrfamilienhaus in Meppen in Brand. Ein Jugendlicher kommt dabei mit leichten Verletzungen davon. Aber der Schaden ist immens.

© Hauke-Christian Dittrich/dpa Großeinsatz in Meppen. Ein Feuer verursacht dort einen hohen Schaden. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Von dpa