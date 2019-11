Niedergrafschafter Feuerwehren im Übungseinsatz

Zu einer Großübung sind am Samstagmittag die Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Emlichheim an den Prengerweg in Laar ausgerückt. Die Brandweer aus Coevorden unterstützte die deutschen Kolleginnen und Kollegen mit ihrem Hubsteiger.