Empfehlung - Züchterische Leistungen in Uelsen präsentiert

Uelsen Der Kaninchenzuchtverein I 155 Uelsen führte kürzlich im „Haus der Kleintierzüchter“ in Uelsen neben der diesjährigen 55. Kreisverbandsschau Grafschaft Bentheim auch die eigene 55. Lokalschau durch. Der Öffentlichkeit wurden rund 240 hochfeine Rassekaninchen in verschiedenen Größen und Farben, wie mit viel Liebe und Geschick hergestellte Exponate der Frauengruppe vorgestellt. Den großen Kreiswanderpokal sicherte sich in diesem Jahr mit 1449,5 Punkten der Rassekaninchenzuchtverein I 151 Schüttorf, vor dem Kaninchenzuchtverein I 155 Uelsen (1448,0) sowie Kaninchenzuchtverein I 153 Nordhorn (1443,5).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/zuechterische-leistungen-in-uelsen-praesentiert-261294.html