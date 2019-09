Wirbt Uelsen Ärzte aus Hoogstede ab?

Offensichtlich wollen zwei Mediziner aus Hoogstede in die Gemeinde Uelsen wechseln. In der Politik gibt es unterschiedliche Bewertungen: Ist ein privater Umzug Grund für eine Ärztin oder hat Uelsen Mediziner in der Nachbarkommune Hoogstede abgeworben?