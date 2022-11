© Hille, Henrik

An der Einpressbohrung 132 in Emlichheim wurden Anfang 2019 Korrosionsschäden gemeldet, die große Mengen Lagerstättenwasser in den Untergrund austreten ließen. Welche Schäden dabei entstanden und wie sie saniert werden sollen, stellt Wintershall DEA jetzt bei einem Infomarkt vor.