Empfehlung - Wilsumer Berge: Nach dem Feuer keimt die Hoffnung

Wilsum. Deddy Hemme steht vor einem riesigen Haufen Schutt und Asche. Von dem Restaurant „De Boulevard“ im Ferienzentrum Wilsumer Berge Ost ist seit dem Brand am 23. März nicht mehr viel übrig geblieben. Nachdem ein erstes Feuer am Donnerstagabend ausgebrochen war, loderten die Flammen am Freitagmorgen plötzlich wieder auf und zerstörten das pyramidenförmige Gebäude. „Es war ein riesen Schreck für uns“, erinnert sich der Geschäftsführer des Ferienzentrums an die dramatischen Stunden. Mit seinen Mitarbeitern hatte Hemme das Restaurant mit den 150 Sitzplätzen im Frühjahr modernisiert und auf Vordermann gebracht. Pünktlich zum Osterfest wollten die Betreiber wieder durchstarten, doch dann kam es anders. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/wilsumer-berge-nach-dem-feuer-keimt-die-hoffnung-231555.html