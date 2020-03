Empfehlung - Weitere Tiere in der Grafschaft wegen Rinderherpes getötet

Nordhorn Nach dem Auftreten der Bovinen Herpesvirusinfektion (BHV1) in einem Rinderbestand in der Niedergrafschaft liegen nun die Testergebnisse vor. „Von den beprobten 167 Milchkühen waren 25 Proben positiv und drei weitere fraglich. Die 28 Tiere sind mittlerweile geschlachtet worden. Im untersuchten Restbestand von 119 Tieren waren die Proben von zwei Kälbern positiv. Diese wurden eingeschläfert“, teilt der Landkreis Grafschaft Bentheim am Dienstag mit. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/weitere-tiere-in-der-grafschaft-wegen-rinderherpes-getoetet-346431.html