Empfehlung - War Roller wirklich so schnell?

ghNordhorn. „70 Stundenkilometer ist der Roller im Leben noch nicht gefahren!“ In seiner ungläubigen Entrüstung wirkt der Angeklagte vor Richter Ratering sehr überzeugend. Ihm wird vorgeworfen, im Februar dieses Jahres einen Motorroller ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren zu haben. Das hört sich einfacher an, als es war. Denn tatsächlich ist der 36-Jährige im Besitz eines gültigen Roller-Führerscheins Klasse M. Und für den 45-Kubikzentimeter-Roller, um den es hier geht und der dem Vater des 36-Jährigen gehört, würde der reichen. Allerdings nicht, wenn man mit 60 oder gar 70 Sachen damit ins Nachbardorf brettert. Für eine solche Rakete brauchte man dann eine Fahrerlaubnis der nächsthöheren Kategorie. Wenn er also tatsächlich 70 Stundenkilometer aus dem Roller herausgeholt hätte, dann wäre er ohne die dafür gültige Fahrerlaubnis gefahren. Aber eben das bestreitet er: Das gebe der Roller nie und nimmer her. Und insofern treffe der Anklagevorwurf nicht zu. Sein Vater habe zwar gelegentlich etwas am Fahrzeug „geschraubt“, aber nur an den Bremsen. Und keineswegs den Motor frisiert.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/war-roller-wirklich-so-schnell-203153.html