Wagen überschlägt sich: 19-jähriger Fahrer schwer verletzt

gn Neuenhaus. Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Escher Straße in Neuenhaus ist ein 19-Jähriger schwer verletzt worden. Der junge Mann war am Montagabend, gegen 18.10 Uhr, von Veldhausen aus kommend in Richtung Hoogstede unterwegs. Hinter einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Scheune und überschlug sich. Der Fiat Punto kam auf dem Dach zum Liegen. Der 19-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Mit dem Rettungswagen wurde er schwer verletzt ins Nordhorner Krankenhaus gebracht. Der Straßenabschnitt war vorübergehend einseitig abgesperrt. Die Unfallursache ist noch unklar, die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von „überhöhter Geschwindigkeit“ aus. Dritte wurden bei dem Unfall nicht verletzt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/wagen-ueberschlaegt-sich-19-jaehriger-fahrer-schwer-verletzt-207967.html