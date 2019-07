Empfehlung - Von Afghanistan nach Osterwald

Osterwald Same ist zehn Jahre alt, sein Bruder Zobair ist ein Jahr jünger. Beide besuchen die Grundschule Osterwald. Beide mögen Sport, spielen gerne mit ihren Freunden im Ort – ganz so wie die anderen Jungen auch. Doch noch vor drei Jahren konnten sie kaum ein Wort Deutsch sprechen. Same und Zobair sind nämlich in Afghanistan zur Welt gekommen. Weil das Leben dort aber nicht so sicher und friedlich ist wie hier in Deutschland, haben sie mit ihrer Familie die Flucht ergriffen. Dabei legten sie eine weite Strecke zurück – teils mit dem Auto, aber auch mit dem Boot und sogar zu Fuß.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/von-afghanistan-nach-osterwald-306640.html