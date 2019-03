Empfehlung - Volltrunkener Student rastet bei Eltern aus

Nordhorn/Niedergrafschaft Am liebsten wäre der 22-jährige Grafschafter, Student im vierten Semester, wohlerzogener Typ, wie ihn sich jede Mutter als Schwiegersohn wünscht, durch den Gerichtssaal gegangen und hätte sich per Handschlag einzeln beim ganzen Gericht entschuldigt, vor allem bei den beiden Polizeibeamten, die als Zeugen aussagten. Er stand als Angeklagter vor Strafrichter Ratering wegen eines nächtlichen Ereignisses im Oktober des vergangenen Jahres, bei dem er sich selbst wohl von einer bislang unbekannten dunklen Seite kennengelernt hätte, wenn er nicht zu betrunken gewesen wäre. Erst am Morgen in der Arrestzelle dämmerte ihm, dass sich in der Nacht Außergewöhnliches ereignet haben musste.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/volltrunkener-student-rastet-bei-eltern-aus-289616.html