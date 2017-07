Unbekannte stehlen Bargeld und Schmuck

gn Osterwald. Zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Montag, 18.45 Uhr, brachen unbekannte Täter an der Straße „Am Piccardie-Kanal“ in ein Wohnhaus ein. Nach den bisherigen Feststellungen der Polizei hatten die Täter das Küchenfenster zur Gartenseite aufgebrochen und gelangten so in das Einfamilienhaus. Es wurden sämtliche Räume durchsucht und Bargeld und Schmuck entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921 3090 zu melden.

