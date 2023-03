/ Lesedauer: ca. 5min Der Grafschafter Über das schwere Leben des Lehrers im 19. Jahrhundert

Dieser Artikel erschien am 6. April 1907 in der Zeitung und Anzeigeblatt aus Neuenhaus. Er basiert auf einem Schriftstück von Juli 1849, das von einem Nebenlehrer verfasst wurde. Der Beitrag gibt einen Einblick in das Leben eines Lehrers in der Niedergrafschaft, die damals zum Königreich Hannover gehörte (1813-1866). Der Lehrer wurde seinerzeit von den Gemeinden bezahlt. Der Text wurde von Gerrit-Jan Hesselink aus Uelsen leicht bearbeitet.

Ein Ausschnitt aus dem Zeitungsartikel von 1907.

Von Gerrit-Jan Hesselink