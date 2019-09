Empfehlung - Stundenlanger Einsatz auf der Autobahn

Lohne Stundenlang musste am Montag die Autobahn 31 bei Lohne gesperrt werden. Ein Sattelzug ist am Morgen gegen 8.30 Uhr zwischen Emsbüren und Lohne aufgrund eines Windstoßes umgekippt. Der Lastwagen kam im Seitenraum der Autobahn auf der Beifahrerseite zum Stillstand. „Der Fahrer konnte den LKW aufgrund einer Windböe nicht mehr auf der Autobahn halten“, sagte ein Polizist an der Unfallstelle. Mit leichten Verletzungen wurde der Kraftfahrer ins Krankenhaus gebracht.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/stundenlanger-einsatz-auf-der-autobahn-321473.html