Empfehlung - Stima Anlagenbau zieht es von Neuenhaus nach Lohne

lj Lohne. Das 1990 gegründete Unternehmen war zuvor in Neuenhaus ansässig. 30 Mitarbeiter sind dort tätig. Ausschlaggebend für den im Frühsommer erfolgten Umzug nach Lohne war vor allem die Nähe zur Autobahn. Auf dem Grundstück in Lohne wurden eine 1000 Quadratmeter große Montagehalle und ein 270 Quadratmeter umfassender Bürobau errichtet. Das Unternehmen stellt Rohrleitungen her und ist im Stahlbau aktiv. Der Kundenstamm umfasst Firmen aus ganz Europa, wobei die meisten Geschäftsbeziehungen zu Unternehmen in Deutschland und in den Beneluxstaaten bestehen.(...)