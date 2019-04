Startschuss für schnelles Internet in der Niedergrafschaft

Um etwa 15.40 Uhr brach am 1. April in der Niedergrafschaft ein neues digitales Zeitalter an. Die ersten 201 Haushalte in Ringe und Neugnadenfeld können nun über das Glasfasernetz der „Grafschafter Breitband“ mit Hochgeschwindigkeit im Internet surfen.