Startschuss für schnelles Internet in der Niedergrafschaft

Emlichheim. Als einen „historischen Tag für die Niedergrafschaft“ hat Emlichheims Samtgemeindebürgermeisterin Daniela Kösters am Freitag den Startschuss für den Ausbau des Breitbandinternets in der Niedergrafschaft bezeichnet. 68 Prozent der Haushalte im Fördergebiet, also geschätzte 2700 Anschlüsse, sollen so bis Ende 2019 mit schnellem Internet versorgt werden. Insgesamt werden 430 Kilometer Netz verlegt. Dafür nimmt die kommunale Gesellschaft „Breitband Grafschaft Bentheim“ 25 Millionen Euro in die Hand, rund 15 Millionen Euro Fördermittel gibt es vom Land und Bund.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/startschuss-fuer-schnelles-internet-in-der-niedergrafschaft-234886.html