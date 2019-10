Empfehlung - Spritztour mit dem Moped landet vor Gericht

Nordhorn „Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis“ wurde ein 20-Jähriger aus dem Südoldenburgischen in der Niedergrafschaft erwischt. Nicht mit Daddys Daimler auf einer unerlaubten Spritztour im verkehrsarmen Großraum Laar. Sondern mit dem Fahrrad. Ein Fahrrad allerdings der besonderen Art. Es war mit einem 49 Kubikzentimeter starken Hilfsmotor verstärkt. Damit ist er an der Seite seines Niedergrafschafter Kumpels, der einen Motorroller fuhr, im Hitze-Sommer 2019 zum Baden am Baggersee bei Laar unterwegs gewesen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/spritztour-mit-dem-moped-landet-vor-gericht-323380.html