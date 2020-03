Kultusminister Grant Hendrik Tonne (hintere Reihe, 3. v. links) besuchte die Grundschule in Laar. Dort soll das Interreg-Projekt "Spreek je buurtaal - Sprich deine Nachbarsprache" ebenso fortgesetzt werden wie an sieben weiteren Grundschulen in der Grafschaft. Foto: Menzel