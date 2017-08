Empfehlung - Schwarzsender in Ringe abgebaut

Ringe. Im Ortsteil Ringer Wösten in Ringe, unmittelbar an der Grenze zum niederländischen Nieuw Schoonebeek, haben Einsatzkräfte am Mittwochnachmittag einen Schwarzsender abgebaut. Auf Betreiben der Bundesnetzagentur war die Feuerwehr Ringe/Neugnadenfeld im Einsatz.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/schwarzsender-in-ringe-abgebaut-202337.html