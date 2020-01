Empfehlung - Schützen spenden für die Krebshilfe

Uelsen/Neuenhaus Die Uelser Bürgerschützen veranstalteten jüngst einen vereinsinternen „Glühweinabend“, mit dessen Reinerlös sie die Initiative von Frank Mers und Alex Pauli nach dem Motto „gemeinsam am Ball bleiben – FCKCNCER – Forschen für ein Leben ohne Krebs“ zugunsten der Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) unterstützen. So sollen ausgewählte Forschungsprojekte unterstützt und die Forschung zu einzelnen Krebsarten gefördert werden. Um dem Besucherandrang gerecht zu werden, fand das Benefizspiel, bei dem in einer Halbzeit Fußball und in der anderen Handball gespielt wurde, in der Boussy-Saint-Antoine-Sporthalle in Neuenhaus statt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/schuetzen-spenden-fuer-die-krebshilfe-337542.html