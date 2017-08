Schüler tauschen Klassenzimmer gegen Werkhalle

Schüler vom Klassenzimmer in die Werkhalle zu bringen und ihnen einen Einblick in die Abläufe eines Unternehmens sowie die Mitwirkung dort zu ermöglichen, ist das Ziel der „Generationenwerkstatt“. Jetzt startete ein Projekt in der Niedergrafschaft.