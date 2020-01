Empfehlung - Renate Berens bekommt Preis der Grafschafter SPD

Emlichheim Renate Berens hat sich seit fast 40 Jahren durchgehend engagiert, unter anderem im Kreistag, im Stadtrat Neuenhaus, in der Samtgemeinde oder auch bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO). Pünt-Kohoff sieht solches „Engagement aus der Mitte der Gesellschaft in Partei und Räten“ als unverzichtbar an. In Zeiten, in denen selbst Kommunalpolitiker verbal und tätlich angegriffen würden, sei es umso wichtiger, das Engagement auch zu ehren und so zu stärken. „Das tun wir mit der Preisverleihung.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/renate-berens-bekommt-preis-der-grafschafter-spd-339213.html