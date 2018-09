Empfehlung - Polizei verfolgt Anhänger-Diebe bei Wielen

Wielen Ein 24-jähriger Niederländer und zwei Landsleute, 35 und 28 Jahre alt, haben am Mittwoch kurz vor 16 Uhr einen Autoanhänger an der Straße Balderhaar in Wielen gestohlen, berichtete am Donnerstag die Polizei auf GN-Anfrage. Den Anhänger koppelten die Drei an ihrem Auto an und wollten mit ihm in Richtung Hardenberg über die Grenze zurück nach Holland flüchten. Zeugen beobachteten den Vorfall und fuhren dem Trio hinterher. Die hinzugerufene Polizei aus Emlichheim nahm ebenfalls die Verfolgung auf.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/polizei-verfolgt-anhaenger-diebe-bei-wielen-249226.html