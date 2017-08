Empfehlung - Piratensender: Netzagentur hatte Tipp bekommen

gnRinge. Am Mittwochnachmittag hat die Bundesnetzagentur eine illegale Sendeanlage in der Ortsrandlage von Ringe außer Betrieb genommen (die GN berichteten). Der Sendemast befand sich direkt an der Grenze zu den Niederlanden bei Nieuw Schoonebeek. „Der Prüf- und Messdienst der Bundesnetzagentur hat nach Hinweis der niederländischen Agentschap Telecom einen aktiven illegalen UKW-Sender auf der Frequenz 94,5 MHz direkt an der deutsch/niederländischen Grenze festgestellt“, heißt es dazu am Donnerstag von der Pressestelle der Bundesnetzagentur. Die Sendeanlage befand sich demnach in etwa fünf Meter Höhe in einer Astgabel eines Baumes und wurde über einen Internet-Link als Programmzuführung versorgt. Die Stromversorgung erfolgte über ein Aggregat am Boden mit einem Treibstoffvorrat von etwa 50 Liter Benzin. Die Sicherstellung der Anlage wurde, wie bereits berichtet, zusammen mit der örtlichen Polizei und der freiwilligen Feuerwehr Ringe-Neugnadenfeld durchgeführt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/piratensender-netzagentur-hatte-tipp-bekommen-202422.html