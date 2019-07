Empfehlung - Philip Winkel neuer Bezirksförster für die Niedergrafschaft

ItterbeckDer 30-Jährige Philip Winkel folgt auf Carsten Wolken, der nach gut anderthalb Jahren in die Bezirksförsterei Thüle gewechselt ist. Winkel stammt ursprünglich aus Bad Oldesloe in Schleswig-Holstein. „Nach dem Realschulabschluss habe ich zunächst eine Ausbildung zum Industriemechaniker absolviert und nebenbei abends meine Fachhochschulreife nachgeholt“, erzählt der junge Forstmann. Von 2010 bis 2014 folgte dann das Studium der Forstwirtschaft an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst (HAWK) in Göttingen. Neben dem Studium hat Winkel bereits Erfahrungen bei verschiedenen Forstunternehmen, Forstverwaltungen und Holzeinkäufern gesammelt und auch schon als Förster bei einer Forstbetriebsgemeinschaft gearbeitet. „Meinen Anwärterdienst habe ich bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in der Bezirksförsterei Ems-Jade gemacht und 2017 im Anschluss die Bezirksförsterei Bergen für zwei Jahre übernommen“, sagt Philip Winkel.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/philip-winkel-neuer-bezirksfoerster-fuer-die-niedergrafschaft-308318.html