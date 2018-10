Pflegedienst-Chef auf der Anklagebank des Amtsgerichtes

Einen früheren Pflegedienst-Geschäftsführer in der Niedergrafschaft wird vorgeworfen, in der Zeit vom 1. Januar 2012 bis zum 28. August 2015 in 44 Fällen Mitarbeiter als geringfügig Beschäftigte geführt zu haben, was nicht stimmte.