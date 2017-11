Empfehlung - Netzausfall legt Wietmarschen lahm

Wietmarschen. Elektrische Geräte verweigerten am Mittwoch in Wietmarschen ihren Dienst und Telefonleitungen waren tot. Der Grund war ein Stromausfall, von dem zahlreiche Haushalte in Wietmarschen und in Füchtenfeld betroffen waren. Nach Angaben von Thomas Fleddermann von der Gemeindeverwaltung lagen das Strom- und das Telefonnetz mehrere Stunden lahm. Ursächlich ist offenbar ein Bagger gewesen, dessen Schaufel am Mittag im Baugebiet Brookweg Süd in Wietmarschen eine 10 kV Leitung und eine Niedrig-Spannungsleitung getroffen hatte. Derzeit wird das Gelände für weitere Baumaßnahmen erschlossen. Durch den Bagger wurden die Kabel teilweise durchtrennt. Rund 4500 Haushalte waren laut Versorgungsbetriebe zeitweise von dem Stromausfall betroffen. Das Netz fällt in den Bereich der Nordhorner Versorgungsbetriebe. Mitarbeiter der NVB waren am Nachmittag vor Ort, um den Schaden zu beheben. Die Arbeiter ersetzten die beschädigten Stellen am späten Mittwochnachmittag. Gegen 17 Uhr waren einer Sprecherin der NVB zufolge, wieder alle Haushalte und Firmen am Netz. Größere Schäden, die durch den Ausfall der Stromverbindung entstanden sind, wurden bisher nicht bekannt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/netzausfall-legt-wietmarschen-lahm-213917.html