Nachbar warnt Familie in Neuenhaus vor Feuer

Neuenhaus. Gegen halb zwei in der Nacht loderten plötzlich die Flammen in dem Anbau eines Einfamilienhauses im Grünen Weg in Neuenhaus. Ein Nachbar bemerkte das Feuer und weckte die Familie, die in dem betroffenen Haus lebt. Nach Angaben der Feuerwehr konnte sich das Paar mit seinen drei Kindern selbst in Sicherheit bringen. Verletzte gibt es nicht zu beklagen.

Bildergalerie Feuer in Einfamilienhaus in Nordhorn Der Anbau eines Einfamilienhauses ist in der Nacht zu Sonntag in Neuenhaus niedergebrannt. Eine Familie mit drei Kindern konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. / Als die Feuerwehr eintraf, stand der Anbau in Flammen. © Feuerwehr Neuenhaus Feuerwehrleute aus Lage und Neuenhaus löschten die Flammen © Henrik Hille Durch die enorme Rauchentwicklung wurde das Haus in Mitleidenschaft gezogen © Henrik Hille 35 Feuerwehrleute hatten den Brand schnell unter Kontrolle © Henrik Hille Die Brandursache steht noch nicht fest © Henrik Hille

Als die Feuerwehren Neuenhaus und Lage am Ort des Geschehens eintrafen, brannte der hölzerne Anbau lichterloh. Dichter Rauch verteilte sich in dem gesamten Gebäude. Die 35 Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen der Flammen auf das komplette Haus verhindern. Aufgrund der Rauchentwicklung ist das Haus vorerst unbewohnbar. Die Brandursache steht noch nicht fest, Ermittler der Polizei haben ihre Arbeit aufgenommen. Nach Abrücken der Feuerwehr wurde die Einsatzstelle beschlagnahmt.