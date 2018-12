Empfehlung - Milchviehforum zeigt: Betriebe in Region gut aufgestellt

Wilsum Wie es um die Wettbewerbsfähigkeit der Milcherzeuger in Nord-West Deutschland bestellt ist, beleuchtete auf dem Milchviehforum der Raiffeisen Ems Vechte Hauke Tergast vom Thünen-Institut in Braunschweig. Er stellte fest, dass die norddeutschen Landwirte sehr „kosten- und leistungseffizient“ arbeiten. Die Milchleistung der hiesigen Kühe sei auf einem hohen Niveau, die Arbeitsproduktivität je Stunde ebenso. Dazu komme, dass viele Betriebe in Deutschland die Kostenseite immer sehr genau im Blick behalten, führte Tergast aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/milchviehforum-zeigt-betriebe-in-region-gut-aufgestellt-273778.html