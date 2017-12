Empfehlung - Mehrere Unfälle wegen Glatteis

hlw Lohne. Am Dienstagabend ist gegen 18.30 Uhr die Brücke über die Autobahn 31 im Zuge der L 45 zwischen Lohne und Wietmarschen nach einigen Unfällen gesperrt worden. Dort sind aufgrund der Glätte mehrere Fahrzeuge in den Seitenraum gerutscht. Einige Lastwagen kamen nicht an den Fahrzeugen vorbei. Auf beiden Seiten hatte sich ein rund einen Kilometer langer Rückstau gebildet. Die Polizei ließ die wartenden Fahrzeug vorsichtig an den Unfallwagen vorbeifahren und sperrte dann den Bereich. Nachdem die Straße abgestreut war, wurde die Sperrung aufgehoben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/niedergrafschaft/mehrere-unfaelle-wegen-glatteis-218036.html