Mann attackiert Joggerin in Lohne

hi Lohne. Wie die Polizei am Sonntag meldet, ist eine Joggerin in der Straße Hermelingdiek in Lohne von einem unbekannten Mann angegangen worden. Die Frau war auf dem dortigen Sandweg, von der A31-Unterführung kommend, in Richtung Fasanweg unterwegs. Dort kam ihr der bislang unbekannte Mann zwischen 9.30 und 10 Uhr entgegen. Er streifte sich seine Kapuze vom Kopf, schaute sich zu sämtlichen Seiten um und rannte unvermittelt auf die Joggerin zu. Die Frau flüchtete geistesgegenwärtig auf ein angrenzendes Feld und rannte in Richtung Westring davon. Dabei schaute sie sich mehrfach um und konnte sehen, wie der Unbekannte in Richtung Unterführung davonrannte. Die Joggerin hielt einen etwa 20 Jahre alten Mann in einem VW Tiguan an und bat ihn, sie nach Hause zu fahren. Von dort verständigte die Frau die Polizei. Die Beamten leiteten eine Fahndung ein, die jedoch ohne Ergebnis blieb. Der Mann wird als etwa 40 Jahre alt beschrieben. Er hatte eine Glatze und war mit einer schwarzen, nur im Körperbereich gefütterten Kapuzenjacke sowie einer dunklen Jeans bekleidet. Der Mann hat kein Wort gesprochen, dürfte aber nach Einschätzung des Opfers von osteuropäischer Herkunft sein. Die Joggerin traf vor und nach dem Vorfall auf mehrere mögliche Zeugen, die eventuell Angaben zu dem Angreifer machen können.

Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.